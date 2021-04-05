В городе Нововолынск Волынской области в шахте № 9 «Нововолынская» оборвался лифт с шахтерами, 9 шахтеров госпитализированы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Карпус.

— На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел, — написал он.

По данным мэра, пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

— Есть информация, что 9 горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести, — отметил он.

Мэр Нововолынска также отметил, что 5 апреля должно быть начато служебное расследование по данному факту.

Напомним, прошлым летом во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.