Сегодня ночью, 5 апреля, в Заводском районе Николаева полыхала легковушка.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 1:51 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на территории автомобильного гаражного кооператива «Звездный» на улице Леваневцев.

О возгорании сообщил охранник, который заметил пламя из-под капота автомобиля Jaguar X-TYPE, припаркованного на стоянке кооператива. На место направили дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей.

В 02:11 спасатели ликвидировали пожар площадью 2 квадратных метра. От огня спасли припаркованный рядом автомобиль DAEWOO Sens. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, вечером 22 марта по улице Самойловича в Николаеве вспыхнул грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego.