Номер телефона основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга оказался в сети в результате масштабной утечки данных.

Об утечке личных данных 533 миллионов пользователей сообщали инсайдер Аарон Холмс, а также специалист в сфере безопасности Алан Гал, передает Business insider.

Тогда в сети оказались имя, страна, данные о семейном положении, дата рождения и ID в Facebook.

Теперь же оказалось, что среди тех, чьи данные утекли в сеть, был Цукерберг, а также сооснователи Facebook Крис Хьюз и Дастин Московиц.

В самой соцсети заявили о том, что данные утекли в результате уязвимости, которую исправили еще в августе 2019 года. Вместе с тем, Холмс утверждает, что то, что данные пользователей теперь оказались в открытом доступе, делает их доступными фактически любому, кто обладает хотя бы минимальными знаниями в этой области.

Напомним, летом прошлого года специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.