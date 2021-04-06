В одном из вагонов поезда №126 «Киев - Новоалексеевка» произошла стрельба. Из-за этого поезд задерживается на шесть часов.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзалізниця» в Facebook.

Сообщается, что стрельбу начали двое военнослужащих. У них было разрешение на ношение оружия. В вагоне находилось 11 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

«Предварительно, выстрелы совершены из табельного оружия. Нарушители сняты с поезда на станции Красноград (Харьковская область, – прим.). После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По факту открыто уголовное производство», – заявили в «Укрзалізниці».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.