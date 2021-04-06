В Центральном районном суде Николаева рассмотрели заявление мужчины, ранее приговоренного к пожизненному заключению, в котором он просил пересмотреть решение суда.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Известно, что в 2012 году в течение двух недель 33-летний преступник четырежды нападал на женщин, в результате чего две из них погибли. Мужчина наносил пострадавшим травмы различными предметами, в том числе молотком и топором, после чего грабил их и скрывался.

Злоумышленник был осужден за совершение целого ряда уголовных преступлений, в частности, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115, частью 4 статьи 187, пунктами 6, 13 части 2 статьи 115, частью 4 статьи 187, частью 2 статьи 15, частью 3 статьи 187, частью 2 статьи 15, пунктами 6, 13 части 2 статьи 15, части 2 статьи 187.

28 декабря 2012 года коллегия судей Центрального районного суда назначила мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Суд апелляционной инстанции оставил этот приговор без изменений.

После этого осужденный отправил заявление о пересмотре приговора по открывшимся обстоятельствам.

Например, он указывал, что один из судей коллегии, которая постановила приговор, не составил присягу судьи. В ходе рассмотрения заявления осужденного установили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Осужденный также заявил, что в ходе досудебного расследования к нему применялось физическое давление со стороны правоохранителей, в результате чего у него образовалось несколько синяков и ссадин. Однако эти сведения исследовал суд первой инстанции еще в 2012 году и им предоставили надлежащую оценку.

Исследовав материалы дела, 6 апреля 2021 года коллегия судей пришла к выводу, что приведенные осужденным доводы не могут быть основанием для пересмотра приговора.

В январе 2021 года сообщалось, что прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Николая Тарасова, которого признали виновным в покушении на изнасилование и умышленном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.