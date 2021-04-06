Правоохранители Первомайска ищут злоумышленников, которые совершили поджог салона свадебных платьев в центре города.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Пожар повредил лишь витрину магазина, пострадавших нет, однако сумма материального ущерба составила около 40 тысяч гривен.

По мнению хозяина салона Александра Довжука, огонь возник из-за того, что кто-то разлил горючую жидкость и несколько раз пытался ее поджечь.

— Открыл витрину и увидел, что кто-то сделал отверстие между витриной и стеной, залил, видимо, какую-то смесь легковоспламеняющуюся и поджег. С той стороны была куча спичек, то есть, человек пыталась зажечь, у него не получалось, — рассказал Александр Довжук.

Объект находился под сигнализацией, однако она не зафиксировала поджигателей. На месте не оказалось и очевидцев происшествия.

Владелец салона предположил, что причина поджога — его активная общественная позиция в городе. Личности злоумышленников сейчас выясняют правоохранители, говорит пресс-секретарь Первомайского отдела полиции Татьяна Цурика.

— По данному факту следователями было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, следственные действия продолжаются, — сказала Татьяна Цурика.

Напомним, Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в поджоге строительного супермаркета «Эпицентр» в Первомайске.