Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в поджоге строительного супермаркета «Эпицентр» в Первомайске.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Кроме того, следственный судья Дмитрий Тишко удовлетворил ходатайство о психиатрической экспертизе подозреваемого. Ее должны провести до 28 мая в «Днепропетровской многопрофильной клинической больнице по оказанию психиатрической помощи» .
Прокурор настаивал на продлении содержания под стражей, поскольку существуют риски сокрытия от следствия и суда; уничтожение вещей или документов, имеющих значение в этом производстве; воздействия на потерпевших и свидетелей и другие.
Сторона защиты и сам подозреваемый не возражали против продления сроков содержания под стражей.
Напомним, 4 февраля задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.
Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
Задержанный заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».
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Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в поджоге строительного супермаркета «Эпицентр» в Первомайске.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Кроме того, следственный судья Дмитрий Тишко удовлетворил ходатайство о психиатрической экспертизе подозреваемого. Ее должны провести до 28 мая в «Днепропетровской многопрофильной клинической больнице по оказанию психиатрической помощи» .
Прокурор настаивал на продлении содержания под стражей, поскольку существуют риски сокрытия от следствия и суда; уничтожение вещей или документов, имеющих значение в этом производстве; воздействия на потерпевших и свидетелей и другие.
Сторона защиты и сам подозреваемый не возражали против продления сроков содержания под стражей.
Напомним, 4 февраля задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.
Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
Задержанный заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».