Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в поджоге строительного супермаркета «Эпицентр» в Первомайске.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, следственный судья Дмитрий Тишко удовлетворил ходатайство о психиатрической экспертизе подозреваемого. Ее должны провести до 28 мая в «Днепропетровской многопрофильной клинической больнице по оказанию психиатрической помощи» .

Прокурор настаивал на продлении содержания под стражей, поскольку существуют риски сокрытия от следствия и суда; уничтожение вещей или документов, имеющих значение в этом производстве; воздействия на потерпевших и свидетелей и другие.

Сторона защиты и сам подозреваемый не возражали против продления сроков содержания под стражей.

Напомним, 4 февраля задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.

Задержанный заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».