Задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Ранее сотрудники Первомайского райотдела полиции псообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) злоумышленнику.

Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога.

Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.