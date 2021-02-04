Задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Ранее сотрудники Первомайского райотдела полиции псообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) злоумышленнику.
Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога.
Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.
Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
Задержанный заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».
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Задержанному за поджог торгового центра в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Ранее сотрудники Первомайского райотдела полиции псообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) злоумышленнику.
Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога.
Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.
Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
Задержанный заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».
|
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|
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|
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|
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