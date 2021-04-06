В результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Восток».

«Сегодня, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации в который раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.

В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

На месте события работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.