На автомобиле «Фольксваген» злоумышленники надеялись незаметно переправить драгоценную породу через границу, в Польшу. Камни обнаружили при обысках: прятали за обшивкой дверей.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во Львовской области пограничники остановили для проверки документов машину. Во время осмотра транспорта, правоохранители при помощи таможенной службы прощупали шероховатости под обшивкой: это оказался янтарь, в тайнике припрятали больше 3 килограммов драгоценного камня.

Транспорт и всю партию янтаря изъяли, оценку убытков поручили экспертам. Открыто уголовное производство, предусмотренное статьей 204-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переделка янтаря».

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.