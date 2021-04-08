В столице Северной Ирландии уже несколько ночей не утихают беспорядки. Полиция в среду, 7 апреля, призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Погромщики сожгли рейсовый автобус.

По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа, сообщает DW.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. Разногласия необходимо разрешать посредством диалога, а не жестокими или преступными действиями, отметил глава правительства.

В целом в ходе беспорядков пострадали более 40 полицейских. По версии сил безопасности, к погромам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Вероятным поводом послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии «Шинн фейн» за нарушение мер по борьбе с коронавирусом после их участия в похоронах бывшего террориста Ирландской республиканской армии. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.