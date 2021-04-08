7 апреля группа людей, представляющихся журналистами и отрицающих существование коронавируса, пришла в супермаркет «Мида», расположенный в «Сотке» на Соборной в Николаеве, и снимала реакцию людей на их поведение.

Видеозаписи происходящего опубликовал свидетель происшествия Андрей Жекул в своем YouTube-канале.

Отрицатели ковида представлялись журналистами издания «Таврия Ньюс» и заявляли, что ношение масок незаконно ограничивает их конституционные права. К ним подошел сотрудник супермаркета. Сначала он попытался убедить их надеть маску или покинуть помещение, однако, не добившись результата, вызвал полицию.

— Вы верите в вирус? — спросил один из группы людей без масок. — Да, я верю, я переболел, — ответил сотрудник «Миды». — Хорошо, возьмите веник и подметите. Вы же будете дышать этой маской. Значит, пыль, проникая в эту маску... У вас есть сертификат на эту маску? — Перестаньте. — Ну как перестаньте?

Отвечая на вопросы автора видео, один из «журналистов» Игорь Савицкий представился главным редактором издания «Таврия Ньюс» в Николаевской области.

— Я считаю, что каждый человек сам решает. Вот вы надели масочку и себя защитили, да? — спросил Игорь Савицкий у автора видео. — Нет, я вас защитил. — Я же не требую, чтобы вы меня защищали. — Я даже обжалую... Есть даже такой Административный суд в Киеве, где можно обжаловать любое решение правительства. Я обжалую решение Кабмина о введении карантина, — заявил Игорь Савицкий.

После приезда полиции спор продолжился.

— Конституционным судом карантин не существует. Кабинет Министров — это не закон, — заявила одна из женщин в группе. — Откуда вы взялись? Вы какая-то организация? — спросил сотрудник супермаркета. — Конечно, мы журналисты. Мы с мирной планеты, — ответили ему. — Кто такая мирная планета? — Мы журналисты «Таврии Ньюс».

В итоге «журналисты» покинули супермаркет. По словам автора видео, полиция не составила протоколов об административном правонарушении.

Отметим, что эти же люди были замечены на митинге предпринимателей против карантинных ограничений, который проходил в этот же день на Соборной площади. Один из мужчин поспорил из-за маски с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем.

Сначала «журналист» заинтересовался фигурами от «МрійДій» на газоне.

— Можно, я задам вопрос? Я из Херсона приехал. Почему там цветные человечки? Мужчина в виде голубого, женщина в виде красного, а зеленый человечек за всем наблюдает. Объясните, что это значит? — спросил он у городского головы. — Я не знаю, это ваша фантазия... — ответил мэр. — Еще вопрос, — переключился «журналист» на митингующих. — Почему вы все в намордниках? Понимаете, вы сейчас просите тарелку супа... — Дышите подальше, просто дышите подальше от меня воздухом. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому отойдите на полтора метра и дышите там воздухом, — сказал Александр Сенкевич.

Также, 2 апреля, во время заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской области произошел конфликт между главой облгосадминистрации и этими же якобы журналистами, которые отказывались надевать маски. В итоге губернатор вызвал полицию, чтобы на них составили протокол о нарушении требований карантина.

Примечательно, что в этот же день несколькими часами ранее, по информации НикВести, группа из 10 человек, в том числе и Игорь Савицкий, так же без масок пытались ворваться в мэрию Николаева, из-за чего там решили временно ограничить доступ для сторонних лиц.

Отметим, что издание «Таврия Ньюс» принадлежит жителю Херсона Кириллу Стремоусову. На сайте издания указано, что «журналистом» сайта может стать каждый, заполнив соответствующую заявку.

Ранее Комиссия по журналистской этике публично осудила Кирилла Стремоусова за массовую раздачу журналистских удостоверений сторонним лицам.