Игорь Савицкий, который представился журналистом издания "Таврия Ньюс"

Сегодня, 2 апреля, во время заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской области произошел конфликт между главой облгосадминистрации и якобы журналистами из Херсона, которые отказывались надевать маски. В итоге губернатор вызвал полицию, чтобы на них составили протокол о нарушении требований карантина.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Между Виталием Кимом и мужчиной, который представился как Игорь Савицкий, произошел диалог, в ходе которого последний заявил о дискриминации по отношению к нему.

— У нас тут присутствуют журналисты, которые пришли. Вы без маски почему сидите?, - обратился Виталий Ким. — Добрый день, меня зовут Игорь Савицкий. Дело в том, что каких-либо законных требований…, - ответил журналист. — Выйдите, пожалуйста, если вы без маски. Я сейчас вызову полицию. Мне все равно. Я прошу или выйти, или надеть маску. Вы же к нас пришли для чего? Я боюсь за то, что вы мне сейчас заразите Сикорского, который перед вами сидит. Он мой работник, он мне нужен. Вы без маски. Если вы не выходите, я вызываю охрану и полицию, - сказал губернатор.

Виталий Ким

— Дело в том, что объективных данных…,- ответил Игорь Савицкий. — Я понимаю, я вас прошу либо надеть маску, либо выйти. Я переживаю за моего работника, - сказал Виталий Ким. — Я могу сесть дальше…, - предложил Игорь Савицкий. — Туда дальше тогда выйдите. Да, за два метра. Но вы говорить, обращаться, а я воспринимать не буду, если вы не наденете маску. Это касается и вас с камерой, молодой человек (мужчина, снимавший происходящее на видеокамеру, который также был без маски, - прим.), - потребовал губернатор Николаевщины.

— На мой взгляд, это является дискриминацией, - заявил журналист. — Мне все равно, что на ваш взгляд. Мы работаем, а вы без маски. Если вы наденете маску, мы продолжим диалог. Вы что-то хотите от меня?, - спросил Виталий Ким. — Да, я хочу зафиксировать процесс и в конце задать вопросы, - ответил журналист. — Не будет вопросов, если вы не наденете маску, - сказал губернатор. — Ну хорошо, на мой взгляд, это будет дискриминация. Тогда мы просто поснимаем процесс, - ответил Игорь Савицкий. — Хорошо, вы садитесь. Мы нарушать закон не можем. Но я обращаюсь к полиции, пожалуйста, оформите людей и вызовете сюда наряд, - сказал в итоге Виталий Ким.

Спустя некоторое время в облгосадминистрацию приехал наряд полиции, которые составили админпротоколы на Игоря Савицкого и еще одного журналиста, который снимал на видеокамеру заседание комиссии.

Как позже стало известно, Игорь Савицкий является «журналистом» информационного агентства из Херсона «Таврия Ньюс».

На выходе из здания областного совета Игоря Савицкого встретила группа людей, которые снимали его на видео. Являются ли они жителями Николаева - неизвестно. Игорь Савицкий рассказал о якобы принятых на комиссии по ТЭБ и ЧС решениях. Это зафиксировали на видеокамеру журналисты издания «My City».

— Если у человека нет машины - это дискриминация… Наказывать будет патрульная полиция, - сказал Игорь Савицкий. — А они что решили, что будет комендантский час?, - спросила женщина у Игоря Савицкого. — Более того, если якобы будет превышен предел заболеваемости - то вообще прекратят какое-либо передвижение…, - сказал он. — А в «АТБ» не прекратят движение, ты не спрашивал?, - спросила женщина. — Вообще, они намерены, если будет как бы повышаться заболеваемость, вообще прекратить даже… не то, что 2 часа в день, а вообще, со следующих выходных…, - сказал Игорь Савицкий.

Отметим, что эти заявления не соответствуют действительности. Поскольку региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не принимала решений об ограничениях на передвижение горожан и время нахождения на улице. Согласно принятому на сегодняшнем заседании, мэрии Николаева рекомендовано ограничить работу общественного транспорта и запретить на время работу ярмарок.

Корреспондент сайта «My City» спросил у присутствующих, чего они требуют и какая их позиция. В ответ в его сторону прозвучала фраза: «Вы журналист этой системы».

— Мы хотим, чтобы люди дышали кислородом, который согласно 13 статьи Конституции принадлежит народу. Люди должны дышать не собственными отходами, а кислородом, - сказала женщина.

В свою очередь, Игорь Савицкий заявил о том, что введенный в Украине карантин незаконный. Активисты потребовали, чтобы им предоставили документы относительно коронавирусной болезни и карантина.

Примечательно, что сегодня несколькими часами ранее, по информации НикВести, группа из 10 человек, в том числе и Игорь Савицкий, так же без масок пытались ворваться в мэрию Николаева, из-за чего там решили временно ограничить доступ для сторонних лиц.

Отметим, что издание «Таврия Ньюс» принадлежит жителю Херсона Кириллу Стремоусову. На сайте издания указано, что «журналистом» сайта может стать каждый, заполнив соответствующую заявку.

Ранее Комиссия по журналистской этике публично осудила Кирилла Стремоусова за массовую раздачу журналистских удостоверений сторонним лицам.