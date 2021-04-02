Сегодня, 2 апреля, состоялось заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, в ходе которой было принято решение об усилении карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким зачитал текст решения, озвучив принятые запреты и ограничения, рекомендовав мэру Александру Сенкевичу ввести их с 3 апреля и до стабилизации эпидемической ситуации в городе.

Учитывая рост количества больных на острое респираторное заболевание COVID-19, вызванную коронавирусом среди жителей Николаева, значительное увеличение среди заболевших количества случаев, которые нуждаются в госпитализации, с целью предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения возможности больницам города Николаева предоставлять своевременную помощь особо тяжело больных, рекомендовать Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу дополнительно к действующим ограничениям запретить на территории Николаева с 3 апреля 2021 года и до стабилизации эпидемической ситуации на территории города:

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в трамваях и троллейбусах, в городском транспорте кроме перевозки пассажиров в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00:

перевозку пассажиров кроме пропусков, созданных для проезда в общественном транспорте, средств индивидуальной защиты и удостоверения личности:

деятельность ярмарок:

деятельность торговых уличных площадок, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Приостановить образовательный процесс в учреждениях внешкольного образования всех типов и форм собственности, перевести на дистанционное обучение.

Рассмотреть возможность ограничения образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования согласно требований постановления Кабмина.

Рассмотреть возможность ограничения предоставления социальных услуг в социально-реабилитационных центрах с 5 апреля до стабилизации.

Поручить райгосадминистрациям и рекомендовать городским, поселковым и сельским головам организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования всех типов, в том числе и для учеников 1 - 4 классов школ, дистанционное образование с 5 апреля до стабилизации ситуации.

Создать мобильные группы, которые будут контролировать выполнение карантинных ограничений.

— Будет отдельное поручение по дальнейшей ситуации с транспортом на следующую неделю. Если мы не отработаем ситуацию и не уменьшим наши показатели в ближайшее время, транспорт будем останавливать вообще со следующих выходных. Намного сильнее мы будем сейчас всех контролировать: и предприятия, и рынки, и перевозчиков, и людей. Сейчас у нас неделя на отработку по COVID, потому что мы такими темпами, отношением к работе наших врачей, не выйдем никогда с этой «красной» зоны, не собьем показатели. У нас один из худших показателей по смертности в Украине, больше, чем от других каких-то событий в нашей области, - сказал Виталий Ким.

Сегодня также состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС Николаева, на которой будут принятые соответствующие решения по усилению карантина.

Ранее сообщалось, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.