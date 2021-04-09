Житель одного из сел Николаевской области использовал взрывоопасный предмет в домашнем обиходе.

Об этом сообщают на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Получив соответствующий вызов, сотрудники отделения полиции № 5 Николаевского районного управления прибыли с санкционированным обыском к 62-летнему мужчине.

В ходе проверки правоохранители действительно обнаружили у него опасные предметы. На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники службы ГУНП.

В доме обнаружили тротиловую шашку и артиллерийский боевой снаряд калибра 122 миллиметров осколочно-фугасного действия с радиусом поражения до одного километра. Снаряд изъяли, транспортировали и обезвредили на полигоне специалисты.

По словам мужчины, взрывоопасные предметы он нашел, а боевой снаряд использовал в качестве подставки во время домашних работ.

Тротиловую шашку полицейские направили на проведение экспертизы. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 14 марта во время строительных работ на территории одного из объектов по проспекту Богоявленскому обнаружили мину диаметром в 81 миллиметр.