Вчера вечером, 9 апреля, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли и ГСЧС Украины, передает Корреспондент.

Отмечается, что толчки произошли в 21:36 в сейсмически активной зоне Вранча. Очаг подземных толчков находился на глубине 77 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступали.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения составила 4,8, а его очаг находился на глубине 80 километров.

Землетрясение распространилось также на территорию Украины. По информации Главного центра специального контроля, землетрясение магнитудой 4,6 фиксировалось на территории Одесской области (Ренийский, Болградский и Измаильский районы). Обошлось без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Ранее на Филиппинах было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.