Территориальное управления Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, продолжает расследование по делу о закупке онлайн-учебников Департаментом образования и науки областной государственной администрации.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

В ТУ ГБР сообщили, что расследование в рамках этого уголовного производства продолжается, «применяются меры для установления всех обстоятельств совершения преступления получения в установленном законом порядке доказательств». Также в ведомстве добавили, что о подозрении по этому делу никому не сообщали.

Как известно, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА, а также коммунального предприятия, которые присвоили 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года депутаты Николаевского областного совета на заседании сессии дали согласие на участие школ области в пилотном проекте по использованию электронных учебников сервиса «Підручник.ua». За данное решение тогда проголосовали 40 депутатов.

В частности, депутаты выделили 6 миллионов гривен для обеспечения доступа учеников школ области к системе. В марте 2018 года Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации провел тендер, по итогам которого заключил договор с компанией «Электроник солюшенс» по предоставлению услуг по доступу к использованию учебников, учебно-методических пособий в электронном виде на 12 миллионов 900 тысяч гривен. Однако из-за того, что районные советы области не смогли выделить 7 миллионов гривен, из бюджета области на закупку услуг потратили только 6 миллионов гривен.

В 2019 году тендер на закупку этих же услуг проводило коммунальное предприятие «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений». Как в предыдущем году, победу одержала все та же компания «Электроник солюшенс», которая должна была получить за выполнение своих услуг 9 миллионов 980 тысяч гривен.

в октябре 2017 года, когда на депутатских комиссиях возник вопрос выделения финансирования на закупку доступа к платформе электронных учебников, его отстаивал заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир. Чиновник неоднократно заявлял о том, что закупаемый доступ к платформе с учебниками имеет множество преимуществ, а потому стоимость этих услуг высока.

Также отметим, что 29 августа 2018 года на официальном сайте Николаевской ОГА была размещена публикация о подведении итогов работы и подготовке к учебному году. В ней, в частности, отмечается, что по инициативе тогдашнего главы облгосадминистрации Алексея Савченко и при поддержке областного совета, в области введен уникальный проект - программа «Электронный учебник».

Отметим, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир уволился с занимаемой должности в среду, 20 ноября, когда Николаевскую область должен был посетить Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, экс-народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявлял, что в районах Николаевской области никто не знает о программах «Электронный учебник», на которые Николаевская облгосадминистрация тратит десятки миллионов бюджетных средств.