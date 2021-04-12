На границе с Венгрией в Закарпатье пограничники заметили в полукилометре подозрительное движение у водного канала. Когда они приблизились для проверки, то обнаружили кинутые 15 ящиков сигарет, а контрабандисты заблаговременно сбежали до прихода правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Кроме брошенных ящиков с контрафактным табаком, правоохранители нашли в доме неподалеку бинокль: за ними следили издалека, чтобы ретироваться до задержания.

Пограничники продолжают поиск лиц, причастных к этой нелегальной системе поставок табачной продукции. Конфискат доставили в контрольный пункт, чуть позже его передадут в фискальную службу для детального анализа.

Напомним, в Закарпатской области в совместной операции украинско-румынских правоохранителей была пресечена система переправки контрабандных табачных изделий. На месте остановили 8 человек в гидрокостюмах.