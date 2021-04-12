Правоохранители приехали на вызов о возгорании автомобиля и выяснили, что человек за рулем пьян и не имеет водительских прав.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 11 апреля, примерно в 22:00, патрульным сообщили, что на улице Ясная Поляна в микрорайоне Большая Корениха пылает автомобиль.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, пожар локализовали хозяин автомобиля и его приятели. Прохожие рассказали патрульным, что они сильно превышали скорость и выполняли опасные маневры.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но сделать алкотест он отказался. Кроме того, полицейские установили, что мужчина вообще не получал водительского удостоверения.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 130 «Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения» и постановление по части 2 статьи 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством» КоАП.

Также сообщается, что за прошедшие выходные патрульные привлекли к ответственности 10 пьяных нарушителей за рулем.

Напомним, ночью 8 апреля в одном из сел Николаевской области тушили автомобиль «Спринтер».