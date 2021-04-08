Сегодня ночью, 8 апреля, в одном из сел Николаевской области тушили автомобиль «Спринтер».

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 1:40 на пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz Sprinter по улице Мичурина в селе Зайчевское Мешково-Погореловской ОТГ.

По приезду на место вызова дежурный караул подразделения с помощью подачи пены средней кратности в 1:58 ликвидировал пожар на площади 7 квадратных метров. Огонь уничтожил салон автомобиля и отсек двигателя. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ночью 5 апреля в Заводском районе Николаева полыхала легковушка.