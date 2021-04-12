12 апреля в зоне ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группы «Север» обстреляли украинские позиции: один из военнослужащих был смертельно ранен.

Об этом передает пресс-служба ОТГ «Север»

На место трагедии прибыл командный состав части, также фактические подтверждения преступного нарушения огня боевиками были переданы в ОБСЕ для дальнейшего разбирательства.

— Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня, — говорится в заявлении военного формирования.

Напомним, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли четыре военнослужащих из состава Объединенных сил, еще двое получили ранения.