12 апреля в зоне ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группы «Север» обстреляли украинские позиции: один из военнослужащих был смертельно ранен.
Об этом передает пресс-служба ОТГ «Север»
На место трагедии прибыл командный состав части, также фактические подтверждения преступного нарушения огня боевиками были переданы в ОБСЕ для дальнейшего разбирательства.
— Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня, — говорится в заявлении военного формирования.
Напомним, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли четыре военнослужащих из состава Объединенных сил, еще двое получили ранения.
12 апреля в зоне ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группы «Север» обстреляли украинские позиции: один из военнослужащих был смертельно ранен.
Об этом передает пресс-служба ОТГ «Север»
На место трагедии прибыл командный состав части, также фактические подтверждения преступного нарушения огня боевиками были переданы в ОБСЕ для дальнейшего разбирательства.
— Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня, — говорится в заявлении военного формирования.
Напомним, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли четыре военнослужащих из состава Объединенных сил, еще двое получили ранения.