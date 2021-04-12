В Житомирской области прокуратура предъявила подозрение трем выходцам из Донбасса и одному из Николаевщины в работе на террористические формирования: злоумышленники участвовали в боях против ВСУ, как комбатанты, с оружием в руках.
Об этом передает Офис генпрокурора.
Подозреваемые непосредственно нападали на правоохранителей и военнослужащих ВСУ, один из них успел покомандовать незаконным вооруженным формированием и за такие «подвиги» получил псевдонаграду от псевдореспублики.
Досудебное расследование продолжается управлением СБУ в области.
Напомним, 8 июня 2018 года, по обвинению, согласованному прокуратурой Николаевской области, Токмакским районным судом Запорожской области к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен житель Николаева, который воевал в рядах ДНР.
В Житомирской области прокуратура предъявила подозрение трем выходцам из Донбасса и одному из Николаевщины в работе на террористические формирования: злоумышленники участвовали в боях против ВСУ, как комбатанты, с оружием в руках.
Об этом передает Офис генпрокурора.
Подозреваемые непосредственно нападали на правоохранителей и военнослужащих ВСУ, один из них успел покомандовать незаконным вооруженным формированием и за такие «подвиги» получил псевдонаграду от псевдореспублики.
Досудебное расследование продолжается управлением СБУ в области.
Напомним, 8 июня 2018 года, по обвинению, согласованному прокуратурой Николаевской области, Токмакским районным судом Запорожской области к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен житель Николаева, который воевал в рядах ДНР.