В Житомирской области прокуратура предъявила подозрение трем выходцам из Донбасса и одному из Николаевщины в работе на террористические формирования: злоумышленники участвовали в боях против ВСУ, как комбатанты, с оружием в руках.

Об этом передает Офис генпрокурора.

Подозреваемые непосредственно нападали на правоохранителей и военнослужащих ВСУ, один из них успел покомандовать незаконным вооруженным формированием и за такие «подвиги» получил псевдонаграду от псевдореспублики.

Досудебное расследование продолжается управлением СБУ в области.

Напомним, 8 июня 2018 года, по обвинению, согласованному прокуратурой Николаевской области, Токмакским районным судом Запорожской области к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен житель Николаева, который воевал в рядах ДНР.