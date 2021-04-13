В Киеве к 13 годам лишения свободы приговорили 37-летнего уроженца Волынской области, обвиняемого в убийстве 6-летнего мальчика. В 2020 году пьяный мужчина избил ребенка, от полученных травм ребенок скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление произошло 25 июня в квартире по улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы. Злоумышленник находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь.

Мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки — мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и тому подобное.

Вследствие указанных повреждений мальчик скончался в больнице. Его 9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.

Напомним, в январе правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего четырехмесячного ребенка.