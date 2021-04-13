В пятницу, 9 апреля, в Николаевском роддоме №1 от последствий коронавирусной болезни умерла родильница, которая вынашивала двойню.

Эту информацию НикВестям подтвердила начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Она рассказала, что новорожденные малыши живы и сейчас находятся под наблюдением врачей Николаевской областной детской больницы.

— Родилась двойня. Дети живы, находятся в областной детской больнице. Женщина из Вознесенска, — рассказала Ирина Шамрай.

Она также добавила, что погибшая на момент родов имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

— Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких, — рассказала Ирина Шамрай.

По словам начальницы горздрава, сейчас в роддоме №1 с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 23 женщины.

— Все средней тяжести. В легком состоянии мы не кладем, — добавила Ирина Шамрай.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля на Николаевщине зафиксировано 355 новых случаев COVID-19. Из этого числа 310 человек заболело в Николаева.