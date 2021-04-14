В США у побережья штата Луизиана после выхода из порта вследствие шторма в Мексиканском заливе потерпел крушение коммерческий корабль с восемнадцатью людьми на борту. Береговой охране удалось спасти шестерых пассажиров судна, еще двенадцать сейчас ищут.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

«Мы все еще ищем людей», — сообщили в береговой охране США.

Отмечается, сигнал о бедствии поступил спасателям вечером во вторник по местному времени. В спасательной операции задействованы два катера, две лодки, вертолет и четыре гражданских судна.

В последние дни непогода в южных американских штатах Арканзас, Флорида, Луизиана и Миссисипи оставила обесточенными около 20 тысяч зданий. В частности, в Луизиане погибли два человека, многие получили травмы от торнадо.

Мощные штормы и ураганы на юге США проходят регулярно. Однако обычно это сезонное явление, которое приходится на летнее время. В прошлом году США и соседние страны охватила чрезвычайная волна активности ураганов, которую ученые связали с последствиями изменений климата.

Напомним, в марте возле Румынии затонул сухогруз с экипажем из Украины, погибли два моряка.