В одном из штатов Бразилии расследуют факты возможного обмена незаконно добытого золота на вакцины против коронавируса.
Об этом сообщают Reuters
Федеральные прокуроры в бразильском штате Рорайма расследуют сообщения о том, что незаконно добытое золото обменивается на вакцины против COVID-19.
В сообщении говорится, что медицинский работник вводил старателям вакцины в обмен на золото.
— Местные жители давно жаловались на то, что материалы и лекарства, предназначенные для здоровья коренных жителей, передаются старателям, — говорится в жалобах, направленных прокурорам и Министерству здравоохранения.
Сообщается о еще одном случае, когда медицинский работник встречался с шахтерами ночью и давал им лекарства в обмен на золото.
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что получило письмо 5 апреля и открыло расследование.
Ранее сообщалось, что сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
В одном из штатов Бразилии расследуют факты возможного обмена незаконно добытого золота на вакцины против коронавируса.
Об этом сообщают Reuters
Федеральные прокуроры в бразильском штате Рорайма расследуют сообщения о том, что незаконно добытое золото обменивается на вакцины против COVID-19.
В сообщении говорится, что медицинский работник вводил старателям вакцины в обмен на золото.
— Местные жители давно жаловались на то, что материалы и лекарства, предназначенные для здоровья коренных жителей, передаются старателям, — говорится в жалобах, направленных прокурорам и Министерству здравоохранения.
Сообщается о еще одном случае, когда медицинский работник встречался с шахтерами ночью и давал им лекарства в обмен на золото.
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что получило письмо 5 апреля и открыло расследование.
Ранее сообщалось, что сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.