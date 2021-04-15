Житель Вознесенского района перевел аферисту деньги сначала за доставку товара, а затем и полную стоимость трактора.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Позавчера, 13 апреля, в полицию Вознесенского района обратился местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, которые под предлогом доставки и продажи трактора МТЗ-82 украли у него 119 600 гривен.

58-летний мужчина рассказал полицейским, что он нашел в интернете объявление о продаже трактора, позвонил «продавцу» по номеру, указанному в объявлении, и договорился о доставке, заплатив за нее 7600 гривен.

Уже на следующий день псевдо-продавец позвонил потерпевшему и сказал, что трактор загрузили и вскоре доставят по адресу заказчика. Позже мошенник снова связался с покупателем и добавил, что нужно полностью оплатить стоимость трактора.

Мужчина перечислил злоумышленнику около 120 000 гривен, после чего последний отключил телефон и больше не выходил на связь.

По данному факту проводят расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.

Напомним, в марте мошенник обманул жительницу Николаева на 110 тысяч гривен, пообещав прислать ценную посылку из-за границы.