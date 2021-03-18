Мошенник обманул жительницу Николаева на 110 тысяч гривен, пообещав прислать ценную посылку из-за границы.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию девушка сообщила в среду, 17 марта. Она рассказала, что ее обманул человек, с которым она познакомилась в сети интернет. По словам заявительницы, в течение некоторого времени она перевела на счет знакомого больше 110 тысяч гривен, чтобы получить ценную посылку из-за границы, однако осталась ни с чем.

Кроме этого, жертвой мошенников стала еще одна жительница Николаева. Пенсионерка отдала неизвестному мужчине, который представился следователем, 103 тысяч гривен и 1 тысячу 200 долларов за спасение сестры, которая якобы стала виновницей аварии с пострадавшим.

Следователями по указанным фактам проводятся расследования уголовных дел, начатых по частям 1 и 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева пенсионерка передала мошенникам 93 тысяч гривен якобы на лечение своей внучки.