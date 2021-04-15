14 апреля в Очакове правоохранители прекратили незаконную деятельность игорного заведения.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

Сотрудники полиции и прокуратуры провели санкционированный обыск в игорном заведении города Очаков, которое незаконно организовывало азартные игры.

Отмечается, что заведение функционировало без всякой рекламы и вывески, его деятельность велась скрытно.

Правоохранители изъяли 11 системных блоков, 11 мониторов, 11 компьютерных манипуляторов, сейф, один маршрутизатор и один детектор валют.

Изъятая техника опечатана и в настоящее время решается вопрос о назначении экспертного исследования. Сейчас принимаются меры, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному игорному бизнесу.

Владельцам клуба грозит наказание по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 170 тысяч гривен до 680 тысяч.

Напомним, в киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью примерно в тысячу квадратных метров. Инвестиции в оборудование, по предварительным оценкам, составят $20-25 млн.