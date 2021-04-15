11-летний школьник из Харькова регулярно срывал онлайн-уроки. После жалобы педагогов на родителей составили админпротокол.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В полицию поступила информация от педагогического коллектива одной из школ, расположенной на территории Основянского района, с просьбой провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий.

В ходе проверки инспекторы ювенальной превенции установили, что 11-летний мальчик предоставлял доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу с целью недопущения в дальнейшем нарушений дисциплины в учебном процессе. В отношении родителей парня составлен администратий протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, несколько лет назад в Николаеве из-за неудачной шутки одноклассника школьник получил тяжкие телесные повреждения.