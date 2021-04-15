Полицейские освободили двух граждан Греции, которых похитили и пытали, вымогая деньги и недвижимость в элитных районах Одессы. По подозрению в организации преступления задержали гражданскую супругу одного из потерпевших.

Об этом уведомляет отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что злоумышленники удерживали 55-летнего иностранца и его 27-летнего племянника более двух месяцев. Их пытали утюгом, угрожали огнестрельным оружием и осуществляли моральное давление. В результате насильственных действий потерпевший передал преступникам 600 тысяч евро и право собственности на 6 квартир в элитных районах Одессы.

По подозрению в похищении и истязании граждан Греции правоохранители задержали четырех человек. Среди них оказалась 35-летняя жительница Николаева – гражданская супруга одного из потерпевших. Зная о материальном положении мужчины, женщина в сговоре со знакомыми организовала его похищение и пытки, чтобы завладеть его имуществом.

Для этого она заманила потерпевшего и его племянника в квартиру, где их ждали участники преступной группы, которые затем удерживали иностранцев с применением силы.

По информации Преступности.НЕТ, речь идет о бизнесвумен Виктории Росляковой, которая является владелицей салона красоты в центре Николаева под названием Celebrities. Он расположен на улице Большая Морская. Ранее Рослякова была руководительницей салона красоты Vis-a-Vis. Кроме того, она является участницей николаевской платформы «МрійДій». Также она числится руководителем ООО «Пантенол Экстра», которое на данный момент находится в состоянии прекращения.

Действия злоумышленников квалифицировали по части 2 статьи 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», части 2 статьи 127 «Пытки» и части 2 статьи 189 «Вымогательство», им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, на Закарпатье банда, возглавляемая «криминальным авторитетом», выбивала у жертв несуществующие долги.