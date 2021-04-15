В ночь на четверг, 15 апреля, катера Федеральной службы России провоцировали катерную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая находится на боевом дежурстве в Азовском море.

Несмотря на целенаправленные действия катеров Федеральной службы безопасности РФ по ограничению свободного судоходства, тактическая группа ВМС продолжила выполнять поставленные задачи, сообщили в пресс-центре ВМС ВСУ.

— Украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права, — заверило командование.

Накануне Министерство обороны России заявило о закрытии с 24 апреля по октябрь Керченского пролива для прохода «иностранных военных и государственных судов». Тем самым Россия в очередной раз грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.