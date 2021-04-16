Министерство здравоохранения Турции сообщило, что за последние сутки был установлен антирекорд по количеству умерших от коронавируса COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране умерли 297 пациентов, пишет Новое время.

Также в стране вновь более 60 тысяч новых заболевших. За последние сутки коронавирус диагностировали у 61 400 человек, госпитализированы 2 845 больных.

С начала пандемии заразились 4 086 957 человек, из которых умерли 35 031. В тяжелом состоянии находятся больше трех тысяч больных.

Согласно статистике, страна занимает первое место в Европе по темпам распространения эпидемии коронавируса. В мировом антирейтинге Турция на четвертом месте.

Со среды, 14 апреля, в Турции усилили карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно с новыми правилами: комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00; жителям временно будет запрещено путешествовать между городами.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от последствий коронавирусной болезни умерли 433 человека.