В Украине за минувшие сутки, 14 апреля, зарегистрировали 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 628 детей и 383 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 4229 человека; летальных случаев — 433; выздоровело - 11148; проведено тестирований за сутки — 119 615 (в том числе методом ПЦР — 51344, методом ИФА — 20017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 48254).

За все время пандемии в Украине заболели 1 903 765 человек, выздоровели — 1 453 766, летальных случаев — 38 658.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Напомним, во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.