Во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в первую очередь вакциной CoronaVac будут прививать:

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 ° C, защищая от попадания солнечного света.

Напомним, в Николаевской области за последние сутки вакцинировано 350 человек. При этом, в воскресенье, 11 апреля, на Николаевщине не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Сообщалось, что в Николаевскую область должны также привезти вакцину Pfizer. Она будет рассчитана на вакцинацию людей, которые находятся в учреждениях соцзащиты: пожилые люди и сотрудники этих учреждений.