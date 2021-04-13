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Во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в первую очередь вакциной CoronaVac будут прививать:
Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 ° C, защищая от попадания солнечного света.
Напомним, в Николаевской области за последние сутки вакцинировано 350 человек. При этом, в воскресенье, 11 апреля, на Николаевщине не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Сообщалось, что в Николаевскую область должны также привезти вакцину Pfizer. Она будет рассчитана на вакцинацию людей, которые находятся в учреждениях соцзащиты: пожилые люди и сотрудники этих учреждений.
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Во вторник, 13 апреля, в Николаевскую область прибыла новая партия вакцин от COVID-19. Николаевщина получила 8440 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в первую очередь вакциной CoronaVac будут прививать:
Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 ° C, защищая от попадания солнечного света.
Напомним, в Николаевской области за последние сутки вакцинировано 350 человек. При этом, в воскресенье, 11 апреля, на Николаевщине не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Сообщалось, что в Николаевскую область должны также привезти вакцину Pfizer. Она будет рассчитана на вакцинацию людей, которые находятся в учреждениях соцзащиты: пожилые люди и сотрудники этих учреждений.