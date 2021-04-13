За минувшие сутки, 12-13 апреля, в Николаевской области 350 получили первую дозу вакцины от COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины всего за минувшие сутки вакцинировано 10135 человек, а со старта кампании первой дозой привиты 388401 человек, получили две дозы - 5 человек.

Больше всего прививок за сутки было сделано в Львовской области — 1150, меньше всего в Черкасской и Винницкой — 70 и 0.

Отметим, что в прошлые сутки в Николаевской области не было сделано ни одной прививки.

Состоянием на сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield индийского производства. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021.

Также, в Украине есть 200 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина уже прошли лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021.

Узнать больше о мерах противодействия COVID-19 можно по телефону контакт-центра 0800602019 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.