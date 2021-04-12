В воскресенье, 11 апреля, в Николаевской области не сделали ни одной прививки от коронавируса. Такая же ситуация — в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на утро, 12 апреля, первую дозу вакцины получили 12228 жителей Николаевщины. В Украине же привили 378 269 человек.

Наибольшое количество вакцинаций в воскресенье было проведено во Львовской области — 170. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве — 33338, меньше всего — в Черниговской области (7036).

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до конца года в Украине нужно сделать 47 миллионов прививок против COVID-19.