До конца года в Украине нужно сделать 47 миллионов прививок против COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовой на «5 канале».

Отмечается, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО насчет вакцинации и поэтому нужно пересмотреть дорожную карту по вакцинации, поскольку есть задача до конца 2021 года привить 70% взрослого населения.

— То есть мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем все этапы и будет массовое прививание, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, Виктор Ляшко также заявил, что пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это произойдет, если все будут носить защитные маски.