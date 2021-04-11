Пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это произойдет, если все будут носить защитные маски.
Об этом в интервью Янине Соколовой заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.
— Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США, - прим.). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена, — отметил Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что количество больных коронавирус в Украине будет расти в ближайшую неделю. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.
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Пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это произойдет, если все будут носить защитные маски.
Об этом в интервью Янине Соколовой заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.
— Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США, - прим.). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена, — отметил Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что количество больных коронавирус в Украине будет расти в ближайшую неделю. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.