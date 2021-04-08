Количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Право на владу», пишет РБК-Украина.

По его словам, количество больных коронавирусом в ближайшие дни будет увеличиваться.

— Мы ожидаем в течение недели - 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... Мы это прогнозировали, именно такой рост количества (больных, - ред.) в третьей волне. В том числе за счет «британского штамма», который достаточно тяжелый, им больше людей заражается, — сказал Максим Степанов.

Напомним, по данным НАН Украины, улучшение ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать не раньше, чем через 3-4 недели. Пик третьей волны эпидемии должен наступить в течение одной-двух недель.