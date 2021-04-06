В Николаевской области для вакцинации маломобильных групп населения будут использовать китайскую вакцину CoronaVac.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин.

Он добавил, что этой же вакциной будут прививать и людей, которые ухаживают за малобильными гражданами.

— МОЗ предусмотрена вакцинация маломобильных людей. Для них зайдет вакцина — CoronaVac. Этой вакциной будут вакцинировать как маломобильных людей, так и тех, кто за ними ухаживает. Кроме того, уже есть некоторая поставка вакцины Pfizer. Она будет рассчитана на вакцинацию людей, которые находятся в учреждениях соцзащиты: пожилые люди, сотрудники этих учреждений, — рассказал Олег Бабин.

В ходе брифинга также прозвучало, что CoronaVac будут использовать исключительно для маломобильных групп.

Для выработки иммунитета против COVID-19 также потребуется двойная доза вакцины CoronaVac с интервалом введения 90 суток.

Как сообщалось ранее, Николаевская область запросила у МОЗ дополнительные 3000 доз вакцины AstraZeneca.

Ранее стало известно, что лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.