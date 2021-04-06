До конца этой неделе Николаевская область должна получить 3000 дополнительных доз индийской вакцины AstraZeneca.

Об этом в интервью программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской ОГА Олег Бабин.

На сегодня в Николаевской области вакцинировано 10279 людей. МОЗ передало всего 12300 доз вакцины.

— Мы уже имеем малые остатки. Если сначала люди, так сказать, не доверяли вакцинации. То на сегодняшний день у нас определенная очередь на вакцинацию. До 9 апреля мы выдадим те остатки дозы, что есть у нас. Поэтому мы дали заявку на МОЗ о приобретении еще 3000 доз AstraZeneca, - сказал Олег Бабин.

Также заместитель начальника областного управления охраны здоровья рассказал, что побочные эффекты при вакцинации – это нормально.

— Если есть повышение температуры, покраснения или какая-либо боль на месте прививки – это не является осложнением. Тяжелых осложнений у нас нет. Всего зарегистрировано у нас 75 неблагоприятных событий после иммунизации. Моя дочь перенесла вакцинацию довольно таки не плохо. Сам я переболел на ковид в январе этого года. И я тоже планирую вакцинироваться в июне, - отметил Олег Бабин.

Кроме того, Олег Бабин добавил, что прививку индийской вакцины нужно делать 2 раза: первый для приобретения антител, второй «так сказать для стабилизации». Помимо этого он сообщил, что для маломобильных групп населения поступит китайская вакцина, инъекция которой предусматривается всего один раз.

За прошедшие сутки, прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 430 жителей Николаевской области. За весь же период кампании вакцинированы 304 тысячи 680 украинцев.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19. Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.