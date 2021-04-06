За прошедшие сутки, 5 апреля, прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 430 жителей Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В целом за период кампании иммунизации вакцину от COVID-19 получили 10 тысяч 709 жителей Николаевщины.

По Украине за вчерашний день было привито 12 тысяч 856 человек. За весь период кампании вакцинированы 304 тысячи 680 украинцев.

За 5 апреля сделано на 11 тысяч 598 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 132 мобильных бригад по иммунизации и 619 пунктов прививок.

Больше всего прививок вчера сделано в Киеве - 1710, за весь период вакцинации также в Киеве - 25 тысяч 339.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.