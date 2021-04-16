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В Запорожье старшеклассница организовала в одном из месседжеров «групу смерти», которую она в дальнейшем и администрировала. В сообществе она доводила до суицида других участников.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Позиционируя себя куратором, девушка отсылала подписчикам группы смс-задачи, где советовалось «нестандарто выйти» из сложных жизненных ситуаций, а также подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом.
В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины «Доведення лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства».
Санкции по данной статье предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, полицейские пресекли деятельность так называемой «группы смерти» в Telegram и предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки.
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В Запорожье старшеклассница организовала в одном из месседжеров «групу смерти», которую она в дальнейшем и администрировала. В сообществе она доводила до суицида других участников.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Позиционируя себя куратором, девушка отсылала подписчикам группы смс-задачи, где советовалось «нестандарто выйти» из сложных жизненных ситуаций, а также подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом.
В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины «Доведення лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства».
Санкции по данной статье предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, полицейские пресекли деятельность так называемой «группы смерти» в Telegram и предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки.