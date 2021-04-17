Полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения, который 17 апреля примерно в 11:30 покинул коммунальное учреждение по улице Новобугской и до сих пор место его нахождения неизвестно.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.
Приметы: рост 170 см, волосы короткие темные, глаза карие, худощавого телосложения.
Был одет в куртку темно-зеленую куртку, кофту с серым капюшоном, черные спортивные штаны.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев 54034, ул. 12-я Продольная 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-13-39, 102.
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Полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения, который 17 апреля примерно в 11:30 покинул коммунальное учреждение по улице Новобугской и до сих пор место его нахождения неизвестно.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.
Приметы: рост 170 см, волосы короткие темные, глаза карие, худощавого телосложения.
Был одет в куртку темно-зеленую куртку, кофту с серым капюшоном, черные спортивные штаны.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев 54034, ул. 12-я Продольная 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-13-39, 102.