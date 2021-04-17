Саженцы кустов роз, высаженные коммунальщиками

В городе Новый Буг Николаевской области 16 апреля неизвестные выкопали кусты роз, которые за день до этого высадили сотрудники местного коммунального предприятия.

Об этом сообщается на сайте Новобугской громады.

«Только вчера работниками КП «Добробут» так бережно были высажены саженцы роз, а уже сегодня зафиксировано отсутствие 8-ми кустов. Ни совесть, ни возможность быть замеченным при краже, к сожалению, не остановили «ценителя» природной красоты. Да, стоимость цветов не такая большая, но очень жаль труда людей, их высаживали и надеялись, что клумбы на центральной улице города станут еще красивее и будут радовать глаз жителей и гостей Нового Буга», — отметили в горсовете.

Напомним, весной прошлго года неизвестный мужчина выкопал тюльпаны из клумбы у памятника Погибшим миллиционерам на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой.