С начала текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим «тишины», один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала текущих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, на Донетчине, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника — средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. А на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 13 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ.