В прибрежной зоне острова Березань нашли неразорвавшиеся боеприпасы — с 32 артиллерийскими снарядами разобрались путем контролированного подрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Опасные предметы обнаружили водолазы в ходе исследования водной акватории у острова 12-16 апреля. Так, эксперты изучили 1,4 гектаров территории и разыскали 5 снарядов калибром 152 мм, 8 снарядов 130 мм, 5 снарядов 76 мм и 14 снарядов 45 мм.

Взрывоопасные предметы ликвидировали путем дистанционного подрыва.

Напомним, группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожен гранатометный снаряд ПГ-7.