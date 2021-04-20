На трассе Киев-Чернигов вечером 19 апреля произошел конфликт между водителями маршрутного автобуса и Mercedes. Водитель последнего стрелял из пистолета.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

«На трассе Киев-Чернигов, вблизи с селом Прогресс, что-то между собой не поделили водители маршрутного автобуса и водитель Mercedes... Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после стрельбы водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

Напомним, жителя Николаева подозревают в повреждении автомобиля Mersedes C 200, которое он нанес, стреляя в машину во время движения. 25 марта в его доме провели обыски.