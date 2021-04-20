На Одесчине действовала преступная группировка, которая обманом завлекала в рабство людей, суля им дешевое путешествие по Европе. Однако по прибытию во Францию у жертв отбирались документы, а их оформляли как беженцев, чтобы перечислять социальное пособие в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Преступники продумали идеальную схему, предлагая доверчивым клиентам «легендарное путешествие Европой» и вдобавок прельщали обещанием, что согласившиеся получат 200-300 евро.

Фейковое «турне» всегда оканчивалось во Франции, когда у неопытных путешественников обманом забирались документы, им начинали угрожать проблемами с миграционной системой страны, если они не оформят в стране статус беженца. После получения заветного статуса для злоумышленников, лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев. Используя положение жертв, преступники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали лиц в Украине.

Жертвами бандформирования стали больше 100 человек.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства всех фигурантов дела как на территории Украины, так и во Франции. В домовладениях преступников обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. Правоохранителям удалось раскрыть всю схему осуществления противоправной деятельности, определелить роль и место каждого из причастных лиц в схеме и одновременного задержать фигурантов в разных городах и странах.

Напомним, двое жителей Николаевской области продавали украинцев в Россию.